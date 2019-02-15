Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Неизвестный напал на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, чиновник получил ушибы, неопасные для жизни и здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД региону.

Инцидент произошел вечером 14 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Полиция устанавливает личность напавшего. Сам чиновник вышел на работу.

Владимир Шарыпов занимает пост главы города с ноября 2016 года.