Водитель авто насмерть сбил женщину в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Автомобиль насмерть сбил женщину на 1-й улице Ямского поля, сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, она переходила дорогу по "зебре". От удара паркетника ее отбросило на десять метров. Сейчас на месте работает полиция и бригада скорой помощи. Подробности выясняются.