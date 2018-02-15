Имитации полетов с нештатными ситуациями поручили провести на тренажере Ан-148

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Росавиация поручила провести на комплексном пилотажном тренажере самолета Ан-148 имитации полетов с возникновением нештатных ситуаций.

Тренажер может обеспечить имитации почти всех ожидаемых условий полетов. Полученную информацию в дальнейшем будут использовать для создания дополнительных рекомендаций по повышению безопасности полетов Ан-148 в авиакомпаниях России. По ее результатам дадут также оценку эффективности работы предупреждающей сигнализации об опасных режимах полета в кабине экипажа. Будут приняты дополнительные меры по совершенствованию взаимодействия членов экипажа в кабине при различных отказах.

Программу проведения таких полетов разрабатывает Росавиация с организациями гражданской авиации и их ведущими пилотами-инструкторами. Тренажер установлен в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, сообщает пресс-служба Росавиации.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший рейсом Москва – Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. В небе он провел около двух минут. В результате трагедии погиб 71 человек.

В МАК назвали одну из вероятных причин крушения. Специалисты считают, что авиакатастрофа могла случиться из-за неверных данных о скорости полета в связи с обледенением.

По словам министра транспорта Максима Соколова, причины крушения должны быть известны в ближайшее время. Как только это станет ясно, на площадке МАК соберутся эксперты для обсуждения дальнейших мер. Расшифровка речевого бортового самописца самолета пока не завершена.