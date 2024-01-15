Бастрыкин заявил, что в Москве вскрыли мошенничество на 27 млн руб на нуждах СВО

Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин рассказал о выявленном мошенничестве на 27 миллионов рублей при сортировке, перевозке и разгрузке древесины для нужд российской армии на передовой, передает РИА Новости.

Бастрыкин заявил, что Минобороны РФ подписало договор с инвестиционной финансовой компанией "РНГС Капитал" по сортировке и разгрузке древесины для нужд СВО, в рамках которого на выполнение работ было выделено более 119 миллионов рублей. Однако Бастрыкин заявил, что работы так и не были выполнены, хотя их заранее оплатили, переведя на счет сумму в размере 27 миллионов рублей.

По словам главы СК РФ, следователи в Москве уже завели ряд уголовных дел по поводу хищения средств, направленных для материального и технического обеспечения СВО и гуманитарной помощи военным, находящимся в зоне спецоперации. Фигурантами стали должностные лица департамента военного имущества, ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России и "РНГС Капитал".

"Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", – заключил глава Следственного комитета.

Ранее Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту причинения государству ущерба при осуществлении закупок для государственных нужд. Дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Следователями установлено, что при проведении государственных закупок цена на мобильные комплексы разминирования "Аракс" была завышена на сумму 227 миллионов рублей, добавили в ведомстве.



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