Очевидцы сообщили о прорыве трубы на юго-востоке столицы

Очевидцы сообщили о прорыве трубы на юго-востоке Москвы

Прорыв труб с горячей водой произошел на улице Юных Ленинцев в столице, сообщает телеканал Москва 24.

Очевидцы произошедшего рассказали, что на месте ЧП наблюдается сильный пар, а также чувствуется запах гари. На кадрах, которые прислали очевидцы, видно, что прорыв произошел сразу в нескольких местах.

Уточняется, что на место аварии выехали специалисты.

Ранее фонтан кипятка забил из-под земли из-за прорыва трубы на юге Москвы. Движение по улице Теплый Стан было перекрыто. На месте прорыва образовалось облако пара.