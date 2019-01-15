СК заинтересовался домом со сломанными лифтами в Москве

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Сотрудники столичного главка СК по поручению председателя Следственного комитета России Александра Батрыкина проверят информацию о нарушении прав жильцов подъезда дома на Смоленской набережной. Об этом сообщает сайт ведомства.

Ранее телеканал Россия 1 рассказал, что все лифты в одном из подъездов здания сломаны. В итоге людям, в том числе и пожилым, приходится пешком преодолевать ступеньки.

Проблема возникла из-за перепланировки верхних этажей. Были заняты подсобные помещения, где расположено лифтовое оборудование. Изменения признаны законными, хотя независимая техническая экспертиза пришла к противоположному выводу.

По результатам процессуальной проверки будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению нарушенных прав граждан.