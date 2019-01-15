Труп неизвестного нашли на чердаке дома на севере Москвы

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Неизвестного мужчину 14 января обнаружили мертвым на чердаке дома по Ленинградскому проспекту. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При осмотре на трупе нашли гнилостные изменения. Предполагается, что мужчина, личность которого сейчас устанавливается, умер более пяти дней назад.

Тело отвезли в морг для исследования. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.