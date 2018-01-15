Из квартиры безработного в Москве украли около 50 миллионов рублей

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Около 50 миллионов рублей украли из квартиры безработного мужчины на северо-востоке столицы.

В полицию обратился москвич 1962 года рождения, который рассказал, что из его квартиры на Сельскохозяйственной улице 13 января похитили 12 миллионов рублей, 350 тысяч долларов и 250 тысяч евро.

По данным столичного главка МВД, преступник свободно вошел в жилище, украл принадлежащие мужчине деньги и скрылся. В общей сложности сумма материального ущерба достигла примерно 48,9 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва". Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере, преступника разыскивают.