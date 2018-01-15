Причиной двух ДТП с автобусами в Москве мог стать человеческий фактор – Ликсутов

15 января, 08:21
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Причиной двух ДТП с автобусами, случившихся в Москве накануне Нового года, мог стать человеческий фактор. Такое мнение высказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Эти случаи будут досконально разобраны. Мое личное мнение и мнение наших специалистов: оба этих происшествия связаны с человеческим фактором", – сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".
Заммэра так же отметил, что бетонные блоки, которые установили в столице около остановок и переходов, не связаны с произошедшими авариями. По его словам, это было сделано для улучшения безопасности на период рождественских и новогодних праздников.
Первая авария произошла днем 25 декабря 2017 года у станции метро "Славянский бульвар". В результате четыре человека погибли, и еще 11 пострадали. 12 января СК потребовал арестовать водителя автобуса, въехавшего в подземный переход. Сам водитель вины не признал, утверждая, что авария произошла по техническим причинам.
Спустя несколько дней произошло еще одно ДТП с участием автобуса – водитель, пытаясь уйти от столкновения с автомобилем, наехал на остановку общественного транспорта у станции метро "Сходненская". Тогда в ДТП пострадали три человека.
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