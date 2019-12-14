Не менее пяти человек погибли в ДТП на Филиппинах

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По меньшей мере пять человек погибли, еще 33 пострадали при столкновении автобуса и грузовика на Филиппинах, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла в субботу в 16:30 (11:30 по московскому времени) на трассе к югу от столицы страны, Манилы. Там грузовик выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус.

Пострадавших доставили в больницы. Полиция устанавливает все обстоятельства.

Ранее на перекрестке у Глебовского моста в Москве "Газель" столкнулась с легковушкой Honda, после чего пробила ограждение и упала в Яузу.

Два человека, которые находились в салоне, скончались. Водитель грузовой машины в столкновении сломал ногу.