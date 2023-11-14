Система противовоздушной обороны сработала в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отработали по целям за пределами региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, средства ПВО сработали около 15:00 во вторник, 14 ноября.

"Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО. Прошу сохранять спокойствие", – уточнил он.

До этого, 2 ноября, российская ПВО поразила две воздушные цели на территории Ростовской области. Пострадавших и разрушений не было.

Ранее, 29 октября, ПВО аналогично отработала по воздушной цели на территории региона. Губернатор области тогда уточнил, что последствий на земле нет.

До этого украинское издание заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут бороться с авиаударами российских сил из-за нехватки собственной авиации. Отставной полковник ВСУ Сергей Кивлюк сказал, что российские самолеты наносят удары по украинским силам "с полной безнаказанностью".

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Владимир Валюх отметил, что ВСУ все еще используют беспилотники Bayraktar TB2, но частота их применения значительно изменилась. По его словам, прежде всего это связано с возросшей эффективностью российского ПВО и средств РЭБ.

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