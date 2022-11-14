Ураганный ветер повалил деревья и оборвал провода в Саратове

Фото: телеграм-канал "Саратов: Открылось/Закрылось"/Vadim Lesnoy

Шквалистый ветер в Саратове привел к падению деревьев, остановок общественного транспорта и обрыву линий электропередачи. Об этом сообщила глава города Лада Мокроусова.

Она добавила, что для ликвидации последствий непогоды усилена работа коммунальных служб.

"Обо всех негативных последствиях погодных явлений саратовцы могут сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу", – написала Мокроусова в своем телеграм-канале.

Как уточняет пресс-служба регионального главка МЧС, из-за ураганного ветра в Саратовской области введен оранжевый уровень погодной опасности. По информации ведомства, ветер с порывами до 25 метров в секунду сохранится в регионе до понедельника.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сильный ветер сорвал крышу общежития. Она рухнула на припаркованные во дворе автомобили. Никто из людей не пострадал. Коме того, из-за обрушения в здании возникли проблемы с электричеством и отоплением.

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