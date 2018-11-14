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14 ноября 2018, 21:23

Происшествия

В Луховицах произошел пожар в жилом доме

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В подмосковных Луховицах произошел пожар в одном из жилых домов, сообщает региональное МЧС.

Возгорание произошло вечером 14 ноября в квартире на улице Мира, дом 38. В тушении огня задействованы три единицы техники и 11 человек. В результате пожара есть пострадавшие.

В МЧС призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и соблюдать правила пожарной безопасности.

происшествия
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