14 ноября 2018, 21:23Происшествия
В Луховицах произошел пожар в жилом доме
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В подмосковных Луховицах произошел пожар в одном из жилых домов, сообщает региональное МЧС.
Возгорание произошло вечером 14 ноября в квартире на улице Мира, дом 38. В тушении огня задействованы три единицы техники и 11 человек. В результате пожара есть пострадавшие.
В МЧС призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и соблюдать правила пожарной безопасности.
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