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Происшествия

15:40

В МВД назвали возможную причину ДТП с мэром Абакана

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал Двач

Проблемы с сердцем могли стать причиной аварии, в которой погиб глава Абакана Николай Булакин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Красноярскому краю.

"По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте аварии.

По информации регионального ГИБДД, ДТП произошло на 433-м километре трассы Р257. Автомобиль Булакина вылетел в кювет и врезался в дерево. Мэр Абакана умер до приезда скорой помощи.

13 октября две машины столкнулись в лоб на трассе в подмосковной Кашире. В результате аварии погибли пять человек, в том числе ребенок, еще пять человек пострадали. ДТП произошло на 134 километре трассы М6 возле деревни Каменки (городской округ Кашира).

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