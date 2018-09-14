В Сети появились видео обрушившегося на США урагана "Флоренс"

Фото: АР/Tom Copeland

В интернете появились видео обрушившегося на США мощнейшего урагана "Флоренс". Ролики сняли жители американского штата Северная Каролина, на который обрушилась стихия, сообщает РБК.

Первым под ударом оказался города Райтсвилл Бич штата Северная Каролина. Там шторм разыгрался в 7:15 по местному времени (14:15 по московскому). В этот момент скорость ветра достигала 150 километров в час.



Из-за стихии без электричества остались около 455 тысяч человек. 1,7 миллиона жителей прибрежных районов в штатах Южная и Северная Каролина и Вирджиния должны эвакуироваться.

Ранее из-за урагана в Вашингтоне ввели режим ЧС. Мэр опубликовала советы для жителей по подготовке к бедствию.



13 сентября сообщалось, что "Флоренс" в Атлантическом океане ослаб до второй категории по шкале Саффира – Симпсона.

Из-за шторма в стране закрыты большая часть региональных аэропортов. Среди них аэропорты в городах Чарлстон (штат Южная Каролина) и Уилмингтон (штат Северная Каролина). Ожидается, что они не будут принимать рейсы до субботы.

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