Двух человек спасли при пожаре в квартире в Ясеневе

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома в столичном районе Ясенево. При его тушении пожарные спасли двух человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как уточнили в МЧС Агентству "Москва", пожар вспыхнул в квартире на втором этаже девятиэтажки на улице Голубинская. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из горящей квартиры прибывшие на место сотрудники МЧС спасли двоих человек. "К настоящему моменту возгорание ликвидировано", − добавили в ведомстве.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.