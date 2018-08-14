Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

14 августа, 16:52

Обвиняемого в хищении 60 млн рублей россиянина задержали в Германии

происшествия за рубежом деньги

Фото: AP/Richard Drew

В Германии задержали главу ООО "Экспресс" Валерия Марковкина, обвиняемого в хищении более 60 миллионов рублей у новгородских дольщиков. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции, сообщил СК России в своем микроблоге в Twitter.

Отмечается, что Марковкин был задержан в немецком городе Зефтенберг по запросу российских следователей. О его задержании и аресте СК проинформировал Интерпол.

Как считают следователи, в течение нескольких лет глава ООО "Экспресс" привлекал средства дольщиков для строительства многоквартирного дома на Шимской улице в Великом Новгороде. Однако собрав свыше 60 миллионов рублей, Марковкин присвоил их себе, так и не завершив строительство, и скрылся. После этого ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать