Обвиняемого в хищении 60 млн рублей россиянина задержали в Германии

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В Германии задержали главу ООО "Экспресс" Валерия Марковкина, обвиняемого в хищении более 60 миллионов рублей у новгородских дольщиков. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции, сообщил СК России в своем микроблоге в Twitter.

Отмечается, что Марковкин был задержан в немецком городе Зефтенберг по запросу российских следователей. О его задержании и аресте СК проинформировал Интерпол.

Обвиняемый в хищении свыше 60 млн рублей у новгородских дольщиков гендиректор ООО «Экспресс» Валерий Марковкин по запросу российских следователей задержан в г. Зефтенберге (Германия).



Решается вопрос о его экстрадиции pic.twitter.com/sBgNITs2gu — Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 августа 2018 г.

Как считают следователи, в течение нескольких лет глава ООО "Экспресс" привлекал средства дольщиков для строительства многоквартирного дома на Шимской улице в Великом Новгороде. Однако собрав свыше 60 миллионов рублей, Марковкин присвоил их себе, так и не завершив строительство, и скрылся. После этого ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск.