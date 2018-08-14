Семь человек погибли при обрушении моста на севере Италии

Жертвами обрушения автомобильного моста на севере Италии стали минимум семь человек, заявил заместитель главы итальянского министерства транспорта Эдоардо Рикси, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Боковые пролеты пока держатся, есть многочисленные жертвы и, к счастью, несколько выживших. Мне сообщили о четырех спасенных и как минимум семи жертвах, 20 вовлеченных автомобилях. Сейчас спасатели проводят эвакуацию близлежащих домов", – сказал Рикси.



В свою очередь, местные СМИ сообщают об 11 жертвах. На месте происшествия работают спасатели и команды кинологов.

Ранее сообщалось, что информации россиянах, пострадавших при крушении автомобильного моста, не поступало. Генконсульство России в Генуе ожидает данных со стороны полиции.

Накануне стало известно, что на севере страны произошло обрушение автомобильного моста.