Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районе стадиона "Труд" на Варшавском шоссе задерживаются трамваи № 3, 16, 47 и 49. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Уточняется, что на данный момент маршруты их движения временно изменены по техническим причинам.

Ранее сообщалось, что во все выходные июля с 12:00 до 14:00 для движения поездов будет закрыт участок МЦД-2 между станциями Курский вокзал и Каланчевская.

Специалисты объясняли, что изменения связаны с дальнейшей реконструкцией Каланчевского путепровода.

