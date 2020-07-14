Прокуратура начала проверку после повреждения самолета в Шереметьево

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку из-за повреждения корпуса самолета Москва – Сочи авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, провести проверку поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Информация о происшествии также направлена Северо-Западному транспортному прокурору, надзирающему за деятельностью авиакомпании", – говорится в сообщении.

Накануне в Шереметьево водитель заправочной машины допустил касание автомобиля с пассажирским самолетом. Отмечалось, что воздушное судно готовилось к вылету в Сочи.

В результате проверки борт пришлось заменить на резервный. Он вылетел в аэропорт назначения в 18:00 по московскому времени.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково по касательной столкнулись два пассажирских самолета.

Лайнеры должны были вылететь в Иркутск и Калининград. В результате происшествия никто не пострадал.