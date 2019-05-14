Песков не стал комментировать конфликт из-за храма в Екатеринбурге

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В Кремле следят за конфликтом вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

При этом представитель администрации главы государства не стал комментировать сложившуюся ситуацию.

"Не обладая все-таки нюансами в отношении того, что именно там происходило, а только нюансы здесь позволяют делать какие-то суждения, я воздержусь от каких-либо комментариев", – сказал Песков.

13 мая активисты уральской столицы устроили стихийный митинг против строительства храма в сквере у Театра драмы. Они призвали всех, кто их поддерживает, выйти на прогулку. Некоторые участники обрушили забор, а затем представители застройщика прогнали их, предположительно, применив газ.

На следующий день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил участникам конфликта провести переговоры. Свой главной задачей он назвал установление "мира, спокойствия и понимания".

