Протаранившего машины у посольства Украины признали психически больным

Мужчина, который 13 апреля протаранил несколько машин у посольства Украины в Лондоне и попытался наехать на полицейских, арестован в соответствии с законом о психическом здоровье. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда, передает ТАСС.
Сейчас 40-летний мужчина доставлен в больницу для лечения. Он признан психически больным.
Случай, о котором идет речь, произошел накануне в районе Холланд-парк в центре Лондона. В правоохранительных органах признали, что произошедшее не было связано с терроризмом. Для задержания полицеским пришлось использовать огнестрельное оружие и электрошокер, при этом уточнялось, что он сам не пострадал.
Посольство Украины в Великобритании сообщало, что злоумышленник умышленно протаранил служебную машину посла. Сотрудники украинского посольства не пострадали.
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