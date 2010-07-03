В Лондоне не считают инцидент у посольства Украины терактом

В Скотланд-Ярде рассказали о ЧП в районе Холланд-парк в Кенсингтоне, где мужчина на автомобиле въехал в припаркованную на стоянке машину посла Украины.

Инцидент произошел утром в субботу в 08:30 по местному времени (в 10:30 мск). В несколько машин у посольства Украины врезался автомобиль. 40-летний водитель отказался сдаться полиции, после чего стражи порядка были вынуждены открыть огонь по его транспортному средству. В настоящий момент виновник происшествия задержан. В полиции подчеркнули, что инцидент не рассматривается как теракт.

В дипмиссии Украины, в свою очередь, подчеркивают, что наезд был совершен намеренно. Полицейских вызвали сотрудники посольства. По их словам, после приезда правоохранителей злоумышленник предпринял еще одну попытку тарана машины украинского посла. Никто не пострадал.

Полиция устанавливает личность подозреваемого и мотивы нападения. В настоящий момент оцепление прилегающих улиц снято.

Район Холланд-парк расположен на западе центральной части Лондона. Здесь находится несколько посольств, в том числе Греции, Камеруна, Узбекистана. Послом Украины в Великобритании является Наталия Галибаренко.