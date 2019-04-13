В Лондоне оцепили улицы рядом с посольством Украины

Полиция оцепила район Кенсингтон в западной части города Лондон, где возле посольств нескольких стран произошла стрельба. Об этом пишет The Daily Telegraph.

По данным СМИ, задержан водитель автомобиля, который врезался в машину посла Украины. Сотрудники правоохранительных органов окружили подозреваемого и открыли огонь, когда тот отказался сдаться. Информации о имени и гражданстве злоумышленника пока нет.

В коммюнике Скотленд-Ярда говорится, что инцидент не связан с терроризмом. 40-летний мужчина протаранил несколько машин. Для задержания было использовано огнестрельное оружие и электрошокер. По данным RT, в настоящее время украинское посольство закрыто.

В дипмиссии сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Действия мужчины дипломаты воспринимают как "умышленные".

Послом Украины в Великобритании является Наталия Галибаренко.