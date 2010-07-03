Банно-гостиничный комплекс загорелся на западе Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В банно-гостиничном комплексе "Аминьевские бани" на Большой Очаковской улице произошел пожар на 30 "квадратах". К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

На сайте главка МЧС говорится, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурному в 13:04 по местному времени. "Происходило возгорание в одноэтажном деревянном строении на общей площади около 30 квадратных метров", – указали в ведомстве. В 13:47 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших нет.

Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что возгорание случилось в парной в районе печки, горели перекрытия и кровля здания.

Утром в воскресенье, 14 апреля, на территории Коптевского рынка на северо-западе столицы вспыхнули торговые павильоны на площади 100 квадратных метров.