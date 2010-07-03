Торговые павильоны горели около Коптевского рынка

На территории Коптевского рынка на северо-западе столицы вспыхнули торговые павильоны на площади 100 квадратных метров. К настоящему моменту пожар потушен, сообщается на сайте ГУ МЧС.

Сведений о пострадавших нет.

Сигнал о возгорании поступил в спасательное ведомство в 05:27 по местному времени. В 5:45 пожар был локализован, а в 5:51 – ликвидирован.