Пьяный покупатель разнес супермаркет в Климовске

Покупатель устроил погром в супермаркете в Климовске

В подмосковном Климовске пьяный мужчина, которого поймали на воровстве в магазине, разгромил супермаркет. Подробности рассказывают свидетели в местной группе в соцсетях и публикуют кадры.

Все началось с того, что продавцы увидели на камерах, как мужчина рассовывает по карманам товар с полок, в том числе предметы женской гигиены. Когда его попытались остановить, покупатель начал крушить прилавки и нападать на людей, пытался достать до них огромным поводком для собаки, который висел на шее. Остановить дебошира смогли только полицейские, передает телеканал Москва 24. Полураздетого мужчину едва смогли погрузить в служебную машину.