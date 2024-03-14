Пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 доставили в Магадан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пострадавших пассажиров и экипаж вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в Магаданской области, эвакуировали в административный центр региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство области.

Уточняется, что оба вертолета "Авиации Колымы" приземлились в Магадане. Работа велась в сложных метеорологических условиях с плохой видимостью, однако оба борта смогли доставить пострадавших.

"Операция по спасению успешно завершена. Наши пилоты и медики – герои! Четко справились с поставленной задачей. Эвакуировали людей, оказали необходимую первую помощь, доставили пассажиров и раненых с разбившегося борта "Дальнереченск авиа" в Магадан", – указал глава региона Сергей Носов в своем телеграм-канале.

По его словам, эвакуированных встретили медицинские бригады. Их доставят в областную больницу и разместят в гостиницах.

Об аварии с вертолетом в Магаданской области стало известно утром 14 марта. По информации местных властей, всего на борту было около 20 человек.

Как сообщал Сергей Носов, вертолет принадлежит авиакомпании "Дальнереченск Авиа".

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной аварии могла стать неисправность двигателя. Представитель ЕДДС Северо-Эвенского муниципального округа заявил, что место аварии было найдено – ЧП произошло в 13–15 километрах от рудника Кварцевый. Вертолет летел по маршруту посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан. Он перевозил работников золоторудного месторождения.

Поисково-спасательные работы завершили на месте крушения Ил-76 в Ивановской области