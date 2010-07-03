Найденный в квартире львенок приехал в гости к детям

Фото: Агентство "Москва"

Сотрудники полиции признали законность содержания льва, которого обнаружили днем 13 марта в одной из московских квартир, сообщает РИА Новости.

При проверке оказалось, что животное на постоянной основе содержится в частном доме на территории Московской области. В столичную многоэтажку львенка привезли для того, чтобы показать детям.

Ранее сообщалось, что к правоохранителям обратилась женщина, которая на видео с камер наблюдения заметила, как соседи с четвертого этажа провели в квартиру льва. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что дикий зверь содержится к клетке размером метр на полтора. Владелец – житель Подмосковья – смог предъявить все необходимые документы – международный ветеринарный паспорт, ветеринарное свидетельство и ветеринарный сертификат.

Мужчина с львом приехал в гости к своему другу – 47-летнему приезжему из Ингушетии. Утром 14 марта местный участковый вновь наведался в квартиру и убедился, что львенка вернули в частный подмосковный дом.