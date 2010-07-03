Льва в клетке обнаружили в квартире на западе столицы

Полицейские проверяют законность содержания льва в квартире на западе столицы. О необычном жителе в полицию сообщила женщина, проживающая в доме на улице Веерная.
Женщина рассказала, что по видеонаблюдению увидела, как соседи с четвертого этажа провели в квартиру льва, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Прибывшие полицейские обнаружили клетку, в которой находился лев высотой примерно полметра.
"В квартире проживает 47-летний приезжий из Ингушетии. Мужчина предъявил международный ветеринарный паспорт животного, ветеринарное свидетельство и ветеринарный сертификат", – сказал собеседник агентства.
На данный момент проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
15 марта на ВДНХ пройдет лекция о правилах содержания животных в мегаполисе. Лекцию будут читать специалисты комитета ветеринарии в семейном образовательном центре на территории "Городской фермы". Они подробно расскажут, как сохранить здоровье питомцев в семейном образовательном центре на территории "Городской фермы".
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