Человек погиб в ДТП на юге столицы

Фото: телеканал Москва 24

Один человек погиб в аварии на Ореховом бульваре на юге Москвы. Трагедия произошла напротив дома 8а.

Как сообщает телеканал Москва 24, там столкнулись пригородный автобус и автомобиль Daewoo Matiz, который занимался доставкой суши.

Удар был настолько сильным, что маленькую машину буквально расплющило. Водитель легковушки получил серьезные травмы и скончался, не приходя в сознание, в карете скорой помощи.