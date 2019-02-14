Следователи начали проверку после гибели ребенка в пожаре на юге Москвы

Фото: vk.com/4ertanovo

Следователи проводят проверку по факту возгорания в жилом доме на юге столицы, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время следователи работают на месте проишествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Ранее 14 февраля на улице Чертановская в Москве произошел пожар. Возгорание произошло в одной из квартир, расположенной в доме номер 52, корпус 1. В ходе тушения пожарные нашли в горящей квартире погибшего ребенка. Отмечалось, что пожарно-спасательные подразделения в ходе проведения разведки и тушения возгорания спасли шесть человек.