Ребенок погиб при пожаре на Чертановской улице

На улице Чертановская в Москве произошел пожар. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из квартир, расположенной в доме номер 52, корпус 1, сообщает ГУ МЧС России по городу.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах, при пожаре погиб ребенок.

"В ходе тушения пожарные нашли в горящей квартире погибшего ребенка", – сказал собеседник агентства. Родителей погибшего ребенка осматривают медики.

Возгорание, которое случилось в жилом доме, ликвидировали в 15:22. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Пожарно-спасательные подразделения в ходе проведения разведки и тушения возгорания спасли шесть человек.