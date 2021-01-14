14 января, 22:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врач из Тюмени погиб после прохождения 27 километров по морозу в деревню за забытыми инструментами, сообщает сайт "Московский комсомолец".
Трагедия случилась 18 декабря с 39-летнем фельдшером больницы № 15 Каиром Кожахметовым. Бывшая участковая медсестра больницы рассказала, что мужчина забыл у пациента на приеме тонометр и пульсоксиметр, которые нужно было оперативно забрать по поручению старшей медсестры.
Она добавила, что мужчине нужно было дойти до деревни, которая располагалась в 50 километрах от больницы. Как оказалось, мужчина пошел пешком, потому что не было денег на автобус, а служебный автомобиль ему якобы не дали.
"В тот день он у меня 100 рублей на сигареты просил, представляете, у парня ни рубля до зарплаты не осталось. А мы ведь в тот день, когда он пошел, планировали сами туда заехать и забрать оборудование", – заявила женщина.
По ее словам, мужчину по пути в деревню сбила машина, когда он преодолел 27 километров. Она предположила, что Кожахметов не увидел машину, поскольку уже плохо соображал из-за мороза.
Позднее она написала в социальных сетях пост о случившемся, за что старшая медсестра и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом подали на нее в полицию заявление о клевете.
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