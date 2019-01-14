Подозреваемый в причинении телесных повреждений задержан в аэропорту Шереметьево

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали мужчину 1995 года рождения, который подозревается в причинении тяжких телесных повреждений. Его поймали в столичном аэропорту Шереметьево, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что молодого человека задержали еще 13 января. Обстоятельства совершенного им правонарушения не называются.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. В настоящее время с ним проводят ним проводятся следственные действия.