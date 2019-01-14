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18:44

Ростовские власти заявили о риске обрушения стены дома в Шахтах

происшествия

18:44

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В процессе разбора завалов многоэтажки в Шахтах, где произошел взрыв бытового газа, появилась угроза обрушения стены.

"Вся упавшая масса являлась опорой для этой стены. Когда проводили подъем плит, увидели, что часть стены начала отходить", – цитирует ТАСС губернатора Ростовской области Василия Голубева. Работы осложняются неустойчивостью конструкций дома, спасателям приходится работать в условиях повышенной сложности.

Сейчас спасатели снимают плиты перекрытий технического и девятого этажей. К работе привлекли более 400 специалистов. На сайте администрации региона сообщается, что с наступлением темноты на месте ЧП в Шахтах заработала система освещения. Работы не прекращаются ни на минуту, специалисты работают посменно.

На стене дома в Шахтах после взрыва обнаружили трещины

Продолжаются поиски четырех человек. Предположительно, это семья из трех человек из квартиры на восьмом этаже и пожилая женщина из квартиры на девятом этаже.

Ранее сообщалось, что многоэтажку не будут подключать к сетям до вторника.

По информации МЧС, взрыв разрушил четыре квартиры, где проживали 12 человек. Погибла одна женщина, семерых жильцов, в том числе одного ребенка, удалось спасти из-под завалов. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Инфографика: портал Москва 24

происшествия

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