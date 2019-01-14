Airbus A320 устроил пассажирам световое шоу в 40 минут

В самолете Airbus A320, выполнявшем рейс по маршруту "Санкт-Петербург – Сочи", произошла непредвиденная ситуация. Как только лайнер набрал высоту, в салоне стало "играть" освещение – то гаснуть, то зажигаться. Замигали все лампочки и индикаторы, шел странный звук из динамиков.
Световое шоу длилось целых 40 минут. Пассажиры сняли происшествие на видео, его транслирует телеканал Москва 24. Самолет принадлежит авиакомпании Red Wings.
Экипаж предупредил перепуганных пассажиров, что происходящее никак не влияет на полет. Компания позже подтвердила, что ситуация не представляла никакой опасности, иначе командир принял бы решение об аварийной посадке.
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