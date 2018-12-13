Истребитель ВВС США упал в океан на Гавайях

Фото: wikimedia.org/Tim Felce (Airwolfhound) по лицензии CC BY-SA 2.0

Истребитель-бомбардировщик ВВС США Hawker Hunter упал в океан во время учений на Гавайях. Пилоту удалось выжить, его госпитализировали, сообщает "Комсомольская правда".

Инцидент произошел в среду, 12 декабря, недалеко от острова Оаху. Там проводились учения Sentry Aloha воздушных подразделений Национальной гвардии США.

По предварительной информации, истребителем управляло гражданское лицо, принимавшее участие в учениях по контракту с Нацгвардией.

Из-за крушения пришлось приостановить все вылеты из международного аэропорта в Гонолулу. Сейчас работа воздушной гавани уже возобновлена.

Что стало причиной случившегося, еще предстоит установить.

5 декабря близ берегов Японии потерпели крушение истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130. Предположительно, авария произошла во время дозаправки.