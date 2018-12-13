Истребитель ВВС США упал в океан на Гавайях

13 декабря, 10:21
Фото: wikimedia.org/Tim Felce (Airwolfhound) по лицензии CC BY-SA 2.0
Истребитель-бомбардировщик ВВС США Hawker Hunter упал в океан во время учений на Гавайях. Пилоту удалось выжить, его госпитализировали, сообщает "Комсомольская правда".
Инцидент произошел в среду, 12 декабря, недалеко от острова Оаху. Там проводились учения Sentry Aloha воздушных подразделений Национальной гвардии США.
По предварительной информации, истребителем управляло гражданское лицо, принимавшее участие в учениях по контракту с Нацгвардией.
Из-за крушения пришлось приостановить все вылеты из международного аэропорта в Гонолулу. Сейчас работа воздушной гавани уже возобновлена.
Что стало причиной случившегося, еще предстоит установить.
5 декабря близ берегов Японии потерпели крушение истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130. Предположительно, авария произошла во время дозаправки.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: