В Подмосковье спасли провалившегося в пруд коня по кличке Космос

13 декабря, 18:24
Фото: ТАСС/A. Schmelzer/picture alliance/Arco Images
Священнослужитель и спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" вытащили из пруда в Сергиево-Посадском районе коня по кличке Космос, который провалился под лед. Инцидент произошел 13 декабря возле деревни Смена, передает "Агентство Москва".
"Прибыв на место происшествия, начальник ПСО-13 Александр Королев, спасатели Николай Жуков и Максим Кузьмин оценили обстановку и приступили к спасательной операции. Спасателям помогали хозяева лошади, сосед и подоспевший на крики священник из местного храма. Совместными усилиями Космоса удалось вернуть на землю", – уточнили в Мособлпожспасе.
Для спасения животное обвязали веревками.
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