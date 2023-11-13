ВСУ обстреляли поселок Новенькое Брянской области

Фото: ТАСС/Группа ВК "Климово_32"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный поселок Новенькое Суземского района Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.

"Пострадавших нет. В результате атаки украинских террористов частично повреждено жилое домовладение", – уточнил он.

Также глава региона уточнил, что сейчас на месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны России пресекли атаку ВСУ на Брянскую область. Над Суземским районом был сбит беспилотник самолетного типа, обошлось без пострадавших и разрушений.

До этого ВСУ открыли огонь по населенному пункту Горожанка в этом же районе. Пострадавших в результате атаки не было.

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