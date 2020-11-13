Следствие будет просить об аресте мэра Томска

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Следователи будут просить об аресте мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает РИА Новости.
14 ноября следователи планируют направить материалы уголовного дела в Кировский районный суд для избрания ему меры пресечения.
О задержании Кляйна стало известно утром 13 ноября. Мэра Томска подозревают в превышении полномочий.
В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах "Томского пива", основным акционером которого является.
Кляйн был избран мэром города Томска в 2013 году. Он сменил на данном посту ушедшего в отставку Николая Николайчука.
Мэра Томска задержали во время селекторного совещания