Бомбу для убийства офицера Минобороны РФ планировали прикрепить к велосипеду

Фото: vkvideo.ru/@nakgov

Бомбу для убийства высокопоставленного сотрудника Минобороны России в Москве планировали прикрепить к велосипеду около подъезда его дома, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.

По словам одного из задержанных, ему приказали приготовить бомбу и оставить около подъезда. Мужчина приехал в Россию по заданию члена "Исламского государства" (ИГИЛ, признана террористической и запрещена в РФ) для совершения теракта.

"Когда я следил, наблюдал, в то время он мне сказал – большого военного убить. Вот тогда я понял, что это задание Украины", – добавил злоумышленник.

При этом бомбу исполнителю теракта передали через дрон.

"Он (представитель ИГИЛ. – Прим. ред.) мне предложил прикрепить противоугонным замком просто велосипед", – добавил другой задержанный.

Россиянин, помогавший в работе украинских call-центров, пояснил, что эту работу ему предложили в мессенджере Telegram. Как следует из видео ФСБ, велосипед разминировали при помощи робота-сапера.

13 октября стало известно, что силовикам удалось предотвратить теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны. Преступление готовилось украинскими спецслужбами совместно с главарями международной террористической организации "Исламское государство".

Теракт планировалось совершить в одном из густонаселенных столичных районов. Мощность бомбы позволяла обеспечить зону сплошного поражения граждан в радиусе до 70 метров. Всего силовики задержали троих россиян и выходца из стран Центральной Азии – непосредственного исполнителя преступления.