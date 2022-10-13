Росгвардия задержала запорожца, подозреваемого в содействии СБУ

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Запорожской области, осуществлявшего передачу информации о российских военных куратору из Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Задержанный сообщил, что в течение нескольких месяцев 2022 года по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке в одном из населенных пунктов", – сообщили в ведомстве.

Росгвардия считает, что привлечь жителя Запорожской области куратор из СБУ мог, воспользовавшись сложным материальным положением мужчины. Отмечается, что сначала подозреваемый получал выплаты. Затем куратор действовал исходя из страха мужчины и уровня собственной безопасности.

"Написал этот человек, что если надо деньги, то есть возможность подзаработать и помочь ВСУ. Помогал украинской разведке. Попросили ситуацию в городе, ну, там точки на карте, точки скопления войск РФ, либо там склады, техника, там некоторые здания, типа, где находится комендатура", – признался задержанный.

Ранее сотрудники управления ФСБ РФ по Свердловской области предотвратили теракт в военкомате Нижнего Тагила. Задержанным оказался 59-летний гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году.

До этого Советский районный суд арестовал на два месяца гражданина Украины, готовившего теракт на транспортном терминале в Брянске. В спецслужбах уточнили, что задержанный мужчина 1967 года рождения по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств.

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