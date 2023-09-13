Число погибших после наводнения в Ливии достигло 7 тысяч

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Число погибших из-за наводнения в ливийском городе Дерна достигло 7 тысяч, передает Al-Qahera News со ссылкой на официального представителя парламента Ливии Абдалла Бельхака.

"Тысячи тел еще находятся на улицах города или в море, и мы пока не имеем возможности их захоронить", – заявил он.

Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя экстренных служб, спасатели не оставляют надежду найти выживших, особенно в больших зданиях. В пострадавших от наводнения районах были развернуты полевые госпитали.

На данный момент большинство медучреждений в городе Дерна выведены из строя. Уточняется, что службы борются с трудностями в распределении гуманитарной помощи.

10 сентября в Ливии произошли сильные дожди, которые были спровоцированы пришедшим циклоном "Даниэль". Из-за этого в ряде городов и населенных пунктов на востоке государства образовались паводки и наводнения.

На фоне ситуации местные власти закрыли аэропорты и морские порты, которые находятся в зоне бедствия. Кроме того, в пострадавших городах был введен комендантский час.

Представители Минздрава Ливии, в свою очередь, предположили, что число жертв наводнений может дойти до 10 тысяч человек.

Власти страны приступили к расследованию обстоятельств разрушения плотины около города Дерна. Из-за этого число жертв во время наводнения увеличилось.