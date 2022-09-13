Спасатели освободили зажатого в грузовике водителя после ДТП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели деблокировали мужчину, пострадавшего в ДТП на 3-м километре трассы А107 в Солнечногорском городском округе, где столкнулись два грузовых автомобиля и легковая машина. Об этом сообщает пресс-служба "Мособлпожспаса".

Уточняется, что помощь потребовалась водителю одного из грузовиков. Прибыв на место аварии, спасатели освободили ноги пострадавшего, которые оказались зажаты под искореженной панелью кабины, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

После мужчину зафиксировали на транспортировочном щите, эвакуировали из автомобиля и передали врачам скорой помощи.

"С подозрением на закрытый перелом правой голени мужчина 1994 года рождения был госпитализирован. Другие участники аварии не пострадали", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели освободили из автомобиля мужчину, зажатого в салоне в результате ДТП на Варшавском шоссе. Пострадавшему оказали первую помощь и передали врачам.