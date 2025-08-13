14-летний подросток обвинен в краже денег с банковского счета в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи предъявили обвинение 14-летнему подростку в совершении хищения средств с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел 25 июля в общественном транспорте в Воскресенске. По данным ведомства, мужчина нашел телефон, который принадлежал незнакомой ему женщине. С помощью смартфона он перевел крупную сумму денег со счета женщины на свой, а позже распорядился средствами по своему усмотрению.

Сотрудники подмосковного СК допросили обвиняемого и потерпевшую, изучили их выписки со счетов. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По статье о хищении, совершенном с использованием банковского счета, злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее мужчина был задержан за кражу 165 тысяч рублей из банкомата на востоке Москвы. По данным столичного управления МВД России, 18-летний москвич вместе со своей матерью вносил деньги на карту через банкомат в магазине. Неизвестные, которые находились за ними, начали торопить жителя Москвы и его мать.

В результате последние решили отойти в сторону, чтобы дождаться зачисления средств. После этого злоумышленник отменил операцию москвича по вносу наличных на карту и похитил 165 тысяч рублей из банкомата. Затем мужчина скрылся, однако его личность была установлена правоохранителями спустя время. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.



