Водитель перевернувшегося в Москве грузовика госпитализирован

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

В Москве госпитализировали водителя перевернувшегося на проспекте Генерала Дорохова грузовика. Об этом сообщает РИА Новости.

"Движение транспорта затруднено. Водитель грузовика госпитализирован. Проезжая часть освобождена", – рассказал источник информагентства в экстренных службах столицы.

О происшествии с грузовиком стало известно вечером в четверг, 13 августа. Из-за падения машины в районе дома 38 по улице Генерала Дорохова был невозможен проезд по трем полосам из четырех возможных.

В конце июля мусоровоз перевернулся на Ярославском шоссе столицы. Автомобиль упал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

