Известный исследователь изменения климата погиб в Гренландии

Фото: twitter.com/climate_ice

Швейцарско-американский гляциолог, специализирующийся на изменении климата, Конрад Штеффен погиб в Гренландии. Как сообщает "Газета.ру", эксперт провалился в ледник.

Под ученым провалился мост изо льда и снега. В результате Штеффен упал в глубокую трещину, заполненную водой. Спасательная операция, организованная близлежащей исследовательской станцией, не принесла успеха.

Тело ученого извлечь не удалось. Коллега Конрада климатолог Джейсон Бокс заявил, что оно сейчас находится на глубине восьми метров.

Штеффен занимался изучением изменений климата более 40 лет, выступал в качестве руководителя Швейцарского полярного института. Кроме того, его имя упоминалось в научных работах порядка 15 тысяч раз.