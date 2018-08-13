Родные рассказали о пострадавших при жесткой посадке Ми-8 альпинистах

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Родные и знакомые российских альпинистов, находившихся на борту Ми-8 во время жесткой посадки, рассказали о восхождении на пик Исмоили Сомони в Таджикистане и ЧП с вертолетом.

Как пишет "Комсомольская правда", в числе альпинистов был серебряный призер чемпионата РФ по альпинизму Александр Абросимов. Его супруга Анна пояснила, что для мужа это было первое высотное восхождение такого уровня. "Когда собирали группу альпинистов, он вызвался, потому что он давно хотел устроить высотное восхождение. Вот и воплотил это", − отметила она, добавив, что после жесткой посадки с Александром нет связи и семья очень переживает за него.

На совершившем жесткую посадку вертолете также летели супруги Дмитрий и Татьяна Кумшаевы. По словам подруги их семьи, ранее альпинистка сказала ей: "Вертолет непредсказуем, не знаю, когда вернусь".

Женщина также отметила, что до поездки в горы Таджикистана Кумшаевы не первый год занимались альпинизмом, ездили в Южную Америку и на Кавказ.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане при жесткой посадке вертолета Ми-8 погибли три российских альпиниста и два члена экипажа. ЧП произошло 29 июля. Альпинисты возвращались в базовый лагерь на вертолете после восхождения на самую высокую гору Таджикистана − пик Исмоили Сомони.

Согласно основной версии, инцидент произошел из-за сложных метеоусловий. Выжившие после крушения альпинисты разбили лагерь и сумели вызвать помощь. Уточняется, что на борту вертолета были 13 россиян, граждане Белоруссии и Испании и три члена экипажа из Таджикистана.

Альпинисты и один член экипажа, которых эвакуировали, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.