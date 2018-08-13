Эвакуировано 13 альпинистов с места жесткой посадки вертолета в Таджикистане

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Спасатели эвакуировали 13 человек, которые находились на борту совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана вертолета Ми-8, сообщает РИА Новости.

Кроме того, стало известно число жертв инцидента. "Три российских альпиниста и два члена экипажа, граждане Таджикистана, погибли в результате жесткой посадки", – сообщили в комитете по ЧС.

Ранее с места временной стоянки на спасательную базу привезли первых пятерых альпинистов и борт-механика летательного аппарата. Остальных потерпевших крушение перевозили с помощью медтранспорта. Два пилота вертолета находятся в тяжелом состоянии.

Жесткая посадка вертолета Ми-8 произошла 29 июля, основная версия о причинах инцидента – сложные метеоусловия. После крушения альпинисты разбили лагерь и вызвали помощь. Всего на борту вертолета были 13 российских альпинистов, белорус, гражданин Испании и три члена экипажа.